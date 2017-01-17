الكشف عن أبرز بنود خطة السلام الأممية المعدلة التي عرضها ولد الشيخ اليوم على الرئيس هادي والحكومة بعدن

2017-01-17م الساعة 00:48

التغيير – متابعات :

كشفت قناة سكاي نيوز عن بنود من مسودة خطة السلام الأممية المعدلة التي عرضها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ على الرئيس اليمني ورئيس حكومته احمد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي خلال لقاءهما اليوم بمحافظة عدن .

وقالت القناة بأن مسودة السلام الدولية المعدلة تحافظ على شرعية الرئيس هادي باعتباره منتخبا وتقضي على تعيين نائب رئيس جديد وحكومة وحدة وطنية , في وقت جدد فيه الرئيس هادي تمسكه بالملاحظات التي ابدتها الحكومة الشرعية تجاه الخطة خلال زيارته السابقة لعدن.

وقال هادي ان الانقلابيين وممارساتهم لا تشير البتة الى فكر يحمل السلام

وقالت القناة الإخبارية في تقرير لها عن زيارة المبعوث الاممي اليوم الى عدن ولقائه بالرئيس هادي أن مصادر يمنية أكدت لها ان مسودة الخطة المعدلة التي عرضها ولد الشيخ تتضمن عدة بنود أبرزها "عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي باعتباره رئيسا منتخبافي حين تنص المسودة على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وبحسب مصادر القناة فان مسودة ولد الشيخ تنص ايضا على أنه "سيتم تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة.

ووفق القناة الاخبارية العربية فستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام الضامنة أن تنفذ الحكومة الشرعية الالتزامات في حين تتولى سلطنة عمان ضمانة التزام المتمردين.

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