هذا هو القيادي الحوثي عبد الله الوزير الذي اغتيل مع 6 من مرافقيه وسط العاصمة صنعاء ( صورة )

2017-01-17م الساعة 01:10

التغيير – متابعات :

كشفت مصادر مطلعة , بتعرض قيادي في جماعة الحوثي لعملية إستهداف في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

واوضحت المصادر , ان القيادي الحوثي "عبدالله ابراهيم الوزير" تعرض للإستهداف في شارع المائه بصنعاء مساء أمس الأول ومازال مصيره مجهولا وسط أنباء عن تصفيته و 6 من مرافقيه في حين تحدثت مصادر اعلامية متطابقة عن اغتياله مع مرافقيه .

وطبقا للمصادر , فإن اصابع الاتهام توجهت الى الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنه وراء عملية استهداف الوزير , كون الاخير في الآونة الأخيرة كان يحرض ضد صالح ويؤكد لجماعتة على ضرورة التخلص منه وتصفية .

وتعاملت جماعة الحوثي مع الواقعة بتحفظ كبير وبنوع من السرية دون أن تلتفت إليها وسائل إلاعلام التابعه للجماعة .

والوزير هو قيادي حوثي ومن انشط كوادر الجماعة يقيم دورات لخطباء المساجد التابعين للجماعة وينشط بشكل كبير في التوجيه المعنوي لمقاتلي جماعة الحوثي في الجبهات.

ويعمل عبدالله الوزير في دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجماعة ومسؤول التثقيف والإرشاد فيها .

كما أن الوزير له مدرسة في صنعاء مهمتها تدريس العناصر في التوجيه المعنوي وخطباء المساجد وقيادات الجماعة المذهبية. وهو الذي يقوم باختيار المشرفين على الجامعات والمدراس ويختار كوادر الجماعة الثقافية ومشرفا عاما على الأعمال الثقافية الهامة.

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