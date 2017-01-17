مقتل 23 حوثيا و11 من الجيش الوطني والمقاومة في معارك شرسة بشبوة

2017-01-17م الساعة 01:15

التغيير- الأناضول :

لقي ما لا يقل عن 23 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مصرعهم، فيما قتل 11 من قوات الجيش و"المقاومة الشعبية" المواليتان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهات هي الأعنف بين الطرفين في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال مسؤول الرصد والإعلام في "المقاومة الشعبية"، ماجد عمير الحارثي، إن "ما لا يقل عن 23 من مسلحي الحوثي وصالح لقوا مصرعهم، اليوم، وقُتل11من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجرح 16آخرين في معارك، ما تزال مستمرة بين الطرفين (الساعة 19 تغ) في عدة جبهات بمديرية عسيلان، شمالي غرب مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة".

وأضاف الحارثي للأناضول أن "قوات الجيش ممثلة بالألوية 21مشاة و 19ميكا و 26مشاة، (والأخير التحق مؤخرا لتعزيز القوات المرابطة هناك)، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنّت اليوم تحت غطاء جوي كثيف لمقاتلات التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في عدة مناطق غربي وشرقي عسيلان".

وأطلق الجيش اليمني، مسنوداً بقوات التحالف العربي، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة الكاملة على مديريتي عسيلان "النفطية" وبيحان من مسلحي "الحوثي" و"صالح"، الذين سيطروا عليها في مارس/ آذار 2015، وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سيطرة الجيش على بعض المواقع.

وتتكون محافظة شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها وفي مقدمتها مدينة عتق عاصمة المحافظة، تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لا تزال مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي "الحوثي" و"صالح".

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