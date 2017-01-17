كليات الهندسة الآداب - الفنون - بيت الفقية - ريمة بجامعة الحديدة تعلن نتائج إمتحانات الفصل الأول

2017-01-17م الساعة 19:53

التغيير – الحديدة:

أعلنت كليات الهندسة والآداب والفنون وكلية العلوم والإدارة بيت الفقية، وكلية العلوم التطبيقية ريمة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعد إعلان النتائج حدث غير مسبوق بأن تعلن الكليات نتائجها، بعد الإنتهاء من الإمتحانات مباشرة.

وتحدث الأستاذ الدكتور/ محمد الأهدل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، بأن إعلان النتائج بعد الإنتهاء من الإمتحانات، يعد بحد ذاتة إنجاز في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف وحصار خانق، وظروف إقتصادية صعبة.

وأشاد الدكتور الأهدل، بالدور الكبير، لعمداء الكليات، ونواب العمداء، ورؤساء الأقسام والكنترولات، وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات، الذين بذلو الجهود الجبارة، في الإعداد للإمتحانات، ورصد الدرجات، وإعلانها في زمن قياسي غير مسبوق، والذي يخدم العملية التعليمية، وتنصب في صالح الطالب الجامعي.

والجدير بالذكر، بأن نجاح الإمتحانات، وإعلان النتائج في وقت قياسي بكليات جامعة الحديدة، يعد نقلة نوعية وانتصار على كل التحركات، التى رافقت، عملية الامتحانات، من أجل إيقاف العملية التعلمية، بجامعة الحديدة...

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