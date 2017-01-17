الاحمر يشيد بالتقدم الميداني الذي تحققه قوات الجيش اليمني في مختلف الجبهات

2017-01-17م الساعة 20:08

التغيير – صنعاء:

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم على تقرير عن تطورات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وجهود استكمال استعادة الوحدات العسكرية وإعادة تنظيمها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وقائد قوات التحالف بمحافظة مأرب العميد الركن إبراهيم الحربي.

ونقل نائب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين الأبطال وإلى قيادات وضباط التحالف الذين يشاركون ويقدمون التضحيات في سبيل استعادة الشرعية اليمنية.

وأشاد نائب الرئيس بالتقدم الميداني الذي يحرزه الأبطال في مختلف الجبهات والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار وفي إطار تنظيم الوحدات العسكرية..مشددا على مضاعفة الجهود وبذل أقصى جهد في المتابعة المستمرة وتنفيذ الخطط الميدانية والتدريب والتأهيل والصبر والتضحية بما يحقق استعادة الدولة وإفشال مخططات الانقلاب.

وثمن الفريق الركن علي محسن صالح الدور الكبير والبارز الذي لعبته دول التحالف..متقدما بالشكر الجزيل لتلك الأدوار وبالأخص الدعم المستمر للملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات.

من جانبهما أكد كل من رئيس هيئة الأركان وممثل دول التحالف بمأرب خلال اللقاء على المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الأبطال في مختلف الميادين والجاهزية المستمرة لتنفيذ التوجيهات العسكرية..معبرين عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية والجهود التي يبذلها من أجل استعادة الشرعية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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