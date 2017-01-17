مصرع 38 من الميليشيات وتدمير 6 أطقم في بيحان

2017-01-17م الساعة 20:11

التغيير – صنعاء:

لقي ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع ابطال الجيش المسنودين بالمقاومة في مديرية بيحان محافظة شبوة.

مصدر عسكري قال في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة، خاضت يوم أمس معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بجبهة بيحان غرب شبوة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح فيما لاذ بالفرار، مشيرا الى ان عددا من الأطقم المحملة بقتلى الميليشيات شوهدت وهي تتجه نحو محافظة البيضاء.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش تكمنت من تدمير ستة أطقم تابعة للميليشيات.

وكانت معارك كبيرة قد دارت أمس في منطقة الساق والصفحة وحيد بن عقيل بين وحدات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى.

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