ولد الشيخ يدعو للتهدئة ووقف إطلاق النار في اليمن
قبل 1 ساعة, 33 دقيقة

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2017-01-18م الساعة 01:37

التغيير- عدن :

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تهدئة للنزاع في اليمن، مؤكدا أنه سيستمر في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، من ولد الشيخ أحمد.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن ولد الشيخ أحمد، عرض آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر هناك.

وأكد البيان أن المبعوث الأممي شرح في رسالته الخطوط العامة لخريطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية في 24 أكتوبر الماضي .. مؤكدا أنها تنطلق من المحددات التي حازت على التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 ، فضلا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

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