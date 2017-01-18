الجيش الوطني والمقاومة يقتربون من السيطرة على ساحل اليمن الغربي

2017-01-18م الساعة 02:03

التغيير- متابعات :

تقدم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الثلاثاء باتجاه ميناء المخا الإستراتيجي، انطلاقا من غرب محافظة تعز، ويقتربان من السيطرة على كامل الساحل الغربي للبلاد. وفي محافظة العاصمة تمكن الجيش -مسنودا بمقاتلات التحالف العربي- من السيطرة على مواقع جديدة شرق صنعاء.

وأفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن الجيش الوطني سيطر على مناطق جديدة في الساحل الغربي بمحافظة تعز مع استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأشارت مصادر للجزيرة إلى أن الجيش الوطني بات قريباً من "المخا"، وتفصله عنها بضعة كيلومترات.

وفي محافظة العاصمة، تمكن الجيش الوطني، مسنودا بمقاتلات التحالف العربي، من السيطرة على مواقع جديدة من مسلحي الحوثيين شرق العاصمة، حسب مصدر عسكري.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات الجيش تمكنت من تحرير مرتفعي دوّه والعياني الإستراتيجيين، ودحر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من عدة مواقع، بإسناد جوي من قوات التحالف العربي".

ولفت المركز نقلاً عن المصدر (لم يسمّه) إلى أن "المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، دون ذكر إحصائية دقيقة.

وقبل نحو أسبوعين، أفاد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبد الله الشندقي بأن "نحو 75% من المواقع المهمة في مديرية نهم التابعة لمحافظة العاصمة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة".

كما أن مقاتلات التحالف قصفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة (جنوب صنعاء)، ومعسكر العرقوب في منطقة خولان (جنوب شرق صنعاء)، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

المصدر : الجزيرة + وكالات