تدشين مشروع مكافحة الكوليرا والكوارث البيئية في تعز

2017-01-18م الساعة 23:19

التغيير – تعز:

دشنت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، امس الثلاثاء، مشروع نقل النفايات والمخلفات من أحياء وشوارع مديريات مدينة تعز، وبرعاية من محافظ المحافظة علي المعمري.

وسيستمر تنفيذ المشروع لمدة شهر كامل في أحياء وشوارع مديريات مدينة تعز (القاهرة، المظفر، صالة) بالتنسيق مع صندوق التحسين في المحافظة.

وأوضح مدير الجمعية، أحمد الشميري، بأن هذا المشروع الخدمي يهدف للإسهام في وقاية المجتمع من الأوبئة والكوارث البيئية، وفي مقدمتها وباء الكوليرا عبر التخلص من مصادره، معبرا في الوقت ذاته عن شكره لكافة الجهات الداعمة والراعية للمشروع.

من جانبه أشاد وكيل المحافظة، الشيخ عارف جامل، بالجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الحكمة في تنفيذ مشاريع الاهتمام بالبيئة ونظافتها، بالإضافة إلى بقية المشاريع الإغاثية والخيرية.

كما ثمن كلا من مدير مشروع النظافة بصندوق التحسين، ومدير مديرية صالة، وبقية الحضور في مشروع التدشين إسهام الجمعية في تنفيذ مشاريع الاهتمام بالبيئة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز والبلد بشكل عام.

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