تدشين مشروع مكافحة الكوليرا والكوارث البيئية في تعز
قبل 1 ساعة, 6 دقيقة

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-01-18م الساعة 23:19

التغيير – تعز:

دشنت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، امس الثلاثاء، مشروع نقل النفايات والمخلفات من أحياء وشوارع مديريات مدينة تعز، وبرعاية من محافظ المحافظة علي المعمري.

وسيستمر تنفيذ المشروع لمدة شهر كامل في أحياء وشوارع مديريات مدينة تعز (القاهرة، المظفر، صالة) بالتنسيق مع صندوق التحسين في المحافظة.

وأوضح مدير الجمعية، أحمد الشميري، بأن هذا المشروع الخدمي يهدف للإسهام في وقاية المجتمع من الأوبئة والكوارث البيئية، وفي مقدمتها وباء الكوليرا عبر التخلص من مصادره، معبرا في الوقت ذاته عن شكره لكافة الجهات الداعمة والراعية للمشروع.

من جانبه أشاد وكيل المحافظة، الشيخ عارف جامل، بالجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الحكمة في تنفيذ مشاريع الاهتمام بالبيئة ونظافتها، بالإضافة إلى بقية المشاريع الإغاثية والخيرية.

كما ثمن كلا من مدير مشروع النظافة بصندوق التحسين، ومدير مديرية صالة، وبقية الحضور في مشروع التدشين إسهام الجمعية في تنفيذ مشاريع الاهتمام بالبيئة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز والبلد بشكل عام.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1هذا هو القيادي الحوثي عبد الله الوزير الذي اغتيل مع 6 من مرافقيه وسط العاصمة صنعاء ( صورة )

2مصرع قائد اللواء الرابع حرس جمهوري وأسر أركان حرب ورئيس عمليات اللواء في نهم

3الكشف عن أبرز بنود خطة السلام الأممية المعدلة التي عرضها ولد الشيخ اليوم على الرئيس هادي والحكومة بعدن

4الجيش اليمني يقترب من ميناء المخا

متعلقات