"التواصل للتنمية" تدشن برنامجها الإغاثي للعام 2017

2017-01-18م الساعة 23:34

التغيير – تعز:

دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، بمدينة تعز اليوم الأربعاء، برنامجها الإغاثي -الصحي والغذائي- للعام 2017، بتمويل من الرحمة العالمية بدولة الكويت.

ويتكون المشروع الأول من شحنة أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات غذائية بلغت 300 سلة غذائية، ضمن برنامج الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين في محافظة تعز.

وأوضح مدير البرامج الصحية في المؤسسة، الدكتور عماد عبدالرحيم، أن الحملة تحتوي على شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية والإسعافية، التي ستساعد في الإسهام بتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين في المدينة.

من جانبه قال مدير إدارة المشاريع في التواصل، أيمن شكيب، أن المساعدات الغذائية تستهدف 300 من الأسر النازحة والمتضررة من أبناء المحافظة، والتي توفر المكونات الغذائية الضرورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار مشاريع الإغاثة التي تمولها الرحمة العالمية بدولة الكويت.

وكيل المحافظة للشئون الصحية، الدكتور فارس العبسي، أشاد بالدور الإغاثي في جوانب الغذاء والصحة الذي تقوم به مؤسسة التواصل لدعم المستشفيات وإغاثة المتضررين في تعز.

لافتا في حديثه إلى الوضع الإنساني والصحي المتدهور في تعز والذي يحتاج إلى مساندة كبيرة وضرورة استمرار المنظمات المانحة في تقديم مساعداتها للتخفيف من حدة المعاناة، كم عبر عن شكره للجهات التي دعمت هذا المشروع من دولة الكويت، وكافة المنظمات والجهات التي لازالت تقدم الدعم والمساندة لتعز حتى اليوم.

وتعيش مدينة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء جراء الحرب والحصار الذي لازال مستمرا على جميع المداخل الرسمية للمدينة عدا المنفذ الغربي الذي فتح بشكل جزئي منتصف أغسطس الماضي.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet