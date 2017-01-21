محافظ تعز يثمن الدعم الكويتي لمحافظة تعز

2017-01-21م الساعة 09:13

التغيير –تعز :

قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان احتياجات مدينة تعز كبيرة على جميع المستويات نظرا للأوضاع الحرجة التي تعيشها جراء الحرب الغاشمة والحصار الذي تتعرض له من قبل الانقلابيين .

وثمن محافظ المحافظة خلال لقائه بالهلال الأحمر الكويتي الدعم الكبير لحكومة وشعب الكويت لاشقائهم في اليمن ومحافظة تعز مؤكدا أن الكويت حاضرة في قلب العمل الانساني والخدمي في اليمن منذ عقود .

وتطرق محافظ المحافظة الى الاوضاع الانسانية الصعبة التي تعيشها مدينة تعز وتدهور القطاع الصحي في المدينة نتيجة الحرب ، قائلا ان الأشقاء في دولة الكويت ومجلس التعاون الخليجي يتصدرون الفعل الانساني كونهم الاكثر استشعارا لمعاناة اليمنيين .

من جانبه أكد مدير الهلال الاحمر الكويتي د . أحمد العود ان الكويت مستمرة في دعم اليمن على جميع المستويات خصوصا القطاع الصحي واعادة إعمار ما خلفته الحرب .

وقال العود ان الهلال الأحمر الكويتي يقدم الدعم لمدينة تعز مستشعرا الاوضاع الانسانية والصحية المتدهورة ، مؤكدا تقدير دولة الكويت للاحتياجات الصحية والانسانية الكبيرة لمحافظة تعز .

حضر اللقاء د. شوقي الشرجبي ، و د. علي علوي وكيلا وزارة الصحة ، ود. عبد الناصر الوالي مدير مكتب الصحة بعدن ، والأستاذ علي الاجعر مستشار محافظ محافظة تعز ، ود .سعاد ميسري مدير البرنامج الوطني للامداد الدوائي

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