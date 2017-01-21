رئيس الأركان اليمني: صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول

2017-01-21م الساعة 09:22

التغيير – صنعاء

زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي الخميس، الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبال يام ومشارف منطقة ضبوعة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة وخصوصا منتسبي اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونقل رئيس الاركان الى المقاتلين تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء وهنأهم بالانتصارات.. مؤكدا ان أبطال اللواء 310 أعادوا الاعتبار للواء ومكانته وتاريخه وقائده الشهيد اللواء الركن حميد القشيبي.

وقال اللواء المقدشي ان ضباط وأفراد اللواء 310 الذين قاتلوا في عمران، يحققون اليوم انتصارات عظيمة وسيصلون مع زملائهم من بقية الألوية والوحدات الى صنعاء وعمران وصعدة قريبا.

وأضاف: صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول وعلى الانقلابيين الخضوع للسلم والتوقف عن الدفع بأبناء اليمن الى المهالك ثم يفرون ويتركون جثثهم في الجبال.

وأكد ان الدماء الطاهرة لشهداء الجيش في هذه المعركة الوطنية هي لحقن دماء بقية أبناء الشعب وأجياله المتعاقبة.

من جانبه شكر قائد المنطقة السابعة اللواء الركن اسماعيل زحزوح رئيس الأركان على زيارته للمقاتلين في مواقعهم على خط التماس مؤكدا جاهزية كافة وحدات المنطقة واستمرارها في تنفيذ مهامها وملاحقة العدو حتى تحقيق النصر الكامل.

الى ذلك رحب قائد اللواء 310 العميد الركن محمد السوادي بزيارة رئيس الأركان.. معبرا عن امتنانه وكافة افراد اللواء لدعم القيادة والاهتمام بالمقاتلين.. مضيفا أن وحدات اللواء ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الهجوم حتى الوصول الى صنعاء وما بعدها.

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