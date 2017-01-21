تعز : تدشين حملة "كلنا قحطان" للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات
قبل 1 ساعة, 18 دقيقة

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2017-01-21م الساعة 10:16

التغيير - آفاق الحاج :

دشن ناشطون في ساحة الحرية وسط - مدينة تعز -  حملة " كلنا قحطان " للمطالبة بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع

وقد نفذ المئات من المصلين وقفة احتجاجية عقب صلاة جمعة" الحرية للمختطفين"  للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان ..

ودعا المحتجون المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك من أجل الضغط على الميليشيات للإفراج عن المختطفين وايقاف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في السجون .

وتهدف الحملة - بحسب القائمين عليها - إلى إيصال قضية المختطفين للعالم وجعلها قضية رأي عام من خلال العديد فعاليات وأنشطة التي سيتم تنفيذها تباعا .

هذا ويقبع الالاف من المختطفين في سجون الميليشيات من معارضيها في الرأي من سياسيين وعسكريين وصحفيين وأكاديمين وناشطين  منذ نحو عامين دون معرفة مصيرهم.

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