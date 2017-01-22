التحالف يغير على معسكر الحرس الجمهوري في صنعاء..والجيش يتقدم في نهم

2017-01-22م الساعة 00:31

التغيير – صنعاء:

شنت مقاتلات التحالف 4 غارات على معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، وسمُع دوي انفجارات هائلة جراء القصف.

إلى ذلك تمكنت وحدات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، وسط معارك مستمرة بتغطية جوية من طيران التحالف العربي.

وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من 4 كيلو مترات شمال قرية ضبوعة في جبهة الميمنة بمديرية نهم، فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه نحو قرية ضبوعة وسط تقهقر الميليشيات وتكبدها خسائر كبيرة، كما تمكن الجيش من قطع طرق الإمداد على الميليشيات.

تقدم جديد تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة نهم التي تشهد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء قال إن العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا بين قتلى وجرحى في المعارك الجارية في جبهة نهم.

وفي الجوف نفذت قوات الجيش الوطني هجوماً مضاداً، وسيطرت على مواقع عسكرية متعددة بينها التبة السوداء والتبة البيضاء، ودمرت عشرات الآليات للمليشيات الحوثية التي شنت هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش الوطني.

وتحدثت الأنباء عن سيطرة قوات الشرعية على معظم مناطق محافظة الجوف وبالتحديد في مديرية خب والشعف التي شهدت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح.

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