اليمني: قرار جمهوري بتعيين قائدين عسكريين

2017-01-22م الساعة 00:34

التغيير – صنعاء:

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى الى رتبه لواء.

كم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمود سعيد صايل صلاح قائداً للواء الثالث حزم .

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

سبا

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