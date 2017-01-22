اليمني: قرار جمهوري بتعيين قائدين عسكريين
قبل 39 دقيقة, 8 ثانية

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-01-22م الساعة 00:34

التغيير – صنعاء:

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى الى رتبه لواء.

كم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمود سعيد صايل صلاح قائداً للواء الثالث حزم .

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

سبا

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

 

الأكثر زيارة

1لأول مرة .. صالح يتخلى رسميا عن الحوثيين ويقول بأنهم فشلوا في إدارة موارد الدولة

2مصادر عسكرية تكشف حقيقة مقتل القيادي الحوثي خالد المداني صهر زعيم الحوثيين شرق صنعاء

3مصادر توضح شروط الحوثيين على ولد الشيخ التي تسببت بتأجيل زيارته الى صنعاء

4التحالف يزلزل صنعاء بسبع غارات جوية على أحد معسكرات الانقلابيين

متعلقات