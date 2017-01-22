"فريدريش إيبرت" تدرب صحفيين يمنيين في بيروت عن الصحافة الحساسة للنزاعات

2017-01-22م الساعة 00:37

التغيير – بيروت:

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها فريدريش ايبرت عن الصحافة الحساسة للنزاعات.

الدورة التي تستمر اربعة ايام تستهدف ١٥ صحفيا يمنيا من قيادات صحف ورقية واليكترونية واذاعات وقنوات فضائية.

وذكرت آرييلا جروس مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت ان الدورة التدريبية تهدف الى اكساب الصحفيين معارف نظرية ومهارات لتقوية ادائهم المهني أثناء النزاعات، منها مهارات اعداد مواد صحفية تتناول افاق النزاع، وتعمل على تعزيز دور الصحافة لبناء جسور التواصل بين اطراف النزاع.

وواوضح مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح ان المنظمة حرصت على تنظيم هذه الدورة للصحفين من مختلف وسائل الاعلام بهدف المساهمة في ترشيد الخطاب الاعلامي في ظل النزاع، وبما يساعد الصحفيين على اداء دور افضل في الحد من النزاع باتجاه الوصول الى السلام الذي ينشده المجتمع.

ويتلقى المشاركون معارف ومهارات عن مفاهيم ومقومات الصحافة الحساسة للنزاعات واسس العمل الاعلامي اثناء النزاعات وكيفية وضع خارطة عمل الصحفيين اثناء النزاعات والتعامل مع اطراف النزاع، وكيفية التعامل مع الاخبار اثناء الحروب وتجنب التحريض على العنف في وسائل الاعلام.

كما سيتلقى المشاركون معارف عن المسؤولية الاجتماعية والاخلاقيات الصحفية اثناء الحرب والنزاعات وفق المعايير الدولية ومقومات العمل المحلي.

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