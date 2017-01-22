متحدث عسكري: مطار صنعاء في مرمى نيران القوات اليمنية المسلحة

2017-01-22م الساعة 17:59

التغيير – صنعاء:

تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها في جميع جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء. وقالت مصادر ميدانية في جبهة نهم لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما، أمس، في جبهة نهم، بشرق صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية، عبد الله الشندقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مطار صنعاء الدولي بات في مرمى مدفعية الجيش، في وقت يحاول فيه الانقلابيون الضغط على التحالف، عبر الأمم المتحدة، للسماح للطائرات المدنية باستئناف رحلاتها من وإلى صنعاء، في ظل سماح التحالف لطائرات المنظمة الدولية بالهبوط.

وقال الشندقي إن المعارك في نهم متواصلة وعنيفة، «وقوات الشرعية حررت الجبال المطلة على منطقة ضبوعة والحرشفة وأصبحت المنطقتان تحت السيطرة النيرانية لقوات الشرعية»، مشيرا إلى «مقتل 16 مسلحا من عناصر الميليشيات الانقلابية وجرح العشرات، إضافة إلى أسر 7 آخرين»، وسط فرار عناصر الميليشيات من الجبهات. وحسب تأكيده، فإن «هذه المناطق تقع في بوابة صنعاء الشرقية وتحرير أي جزء منها يسهل تحرير ما تبقى ويساعد على الوصول إلى العاصمة».

في هذه الأثناء، عرض التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية مقابلة قصيرة مع أركان حرب «اللواء 314»، (الحرس الجمهوري التابع لصالح)، وهو في الأسر، ونفى القائد العسكري المعلومات «المغلوطة» التي يرددها الانقلابيون، وأكد أن عددا كبيرا من قيادات قواته، إما قتلوا أو أسروا أو جرحوا.

وتتوالى هزائم الميليشيات الانقلابية في عدد من جبهات القتال، وسط حالة انهزام معنوية تعاني منها الميليشيات، وبخاصة بعد أن رفضت كثير من القبائل رفد الميليشيات بمزيد من المقاتلين.

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