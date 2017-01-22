قائدا المنطقة العسكرية الرابعة ومحور تعز يتفقدان المناطق المحررة في باب المندب و ذوباب الساحلية

2017-01-22م الساعة 18:28

التغيير – تعز:

تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن برفقة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل و قائد لواء زايد قائد محور باب المندب العميد الركن عبدالغني الصبيحي و قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمد سعيد صايل، المناطق المحررة في باب المندب و مديرية ذوباب الساحلية، غربي تعز.

واطلعوا خلال الزيارة على سير المعارك التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي ضد مليشيا الحوثي والمخلوع، مثمنين جهود الوحدات القتالية التي أثمرت تضحياتها بانتصارات عظيمة وتحرير مواقع استراتيجية مهمة.

وخلال الزيارة أشرف قائد المنطقة العسكرية على دورالاستلام والتسليم اللواء الثالث حزم إلى القيادة الجديدة ممثلة بالعميد الركن محمد سعيد صايل المعين خلفاً للشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي.

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