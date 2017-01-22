اجتماع برئاسة وزير الثقافة يناقش وضع الآثار في اربع محافظات محررة

2017-01-22م الساعة 20:14

التغيير – عدن:

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير الثقافة مروان دماج اليوم بمقر الهيئة العامة للأثار بعدن ، انشاء الية مشركة بين الوزارة والهيئات التابعة لها من جهة والسلطات المحلية لتنسيق الجهود ووضع الضوابط الضرورية لتنظيم العمل في المواقع الاثرية بعدن.

وكان الاجتماع ضم وكيل محافظة عدن محمد شاذلي ومسئولي الآثار والتراث بمحافظات عدن، ابين ، لحج ،والضالع

واطلع وزير الثقافة علي مقتنيات متحف عدن والجهود التي يبذلها فريق العمل في المتحف.

واستعرض مدير فرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة ابين سالم العامري التدابير التي اتخذتها الهيئة لحماية المواقع الاثرية في المحافظة خلال فترة الحرب الهمجية التي فجرتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ولفت الى الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لإعادة تجميع مقتنيات متحف ابين والتي تشمل "لولوية" ذهبية وقطع اثرية اكتشفت في اعمال التنقيب في منطقة شقرة .

كما قدم مدير فرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة لحج محمد ناشر عرض لأعمال الهيئة وجهودها بالتعاون مع السلطات المحلية لمنع البناء او النبش في المواقع الاثرية خاصة في منطقة صبر.

واستمع وزير الثقافة من مدير فرع هيئة الاثار في الضالع محمد منقوش لتقرير عن الحالة الراهنة للمتحف في المحافظة .

بينما تطرق مدير فرع الهيئة بمحافظة عدن محمد السقاف الى الجهود المبذولة للحفاظ على المواقع الاثرية بعدن وطبيعة التدخلات التي برزت مؤخرا من بعض الجهات الاهلية في عدد من المواقع الاثرية وموقف الهيئة منها وجهود مواجهة تلك التدخلات بالتنسيق مع قيادة المحافظة.

وكان وكيل محافظة عدن أكد اهتمام قيادة المحافظة واستشعارها المسئولية تجاه المواقع الاثرية في المحافظة .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة علي العمل مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار.

واكد وزير الثقافة اهمية وضع الية للعمل المشترك بين الهيئة العامة الاثار والسلطات في محافظة عدن بما يضمن اتخاذ تدابير سليمة وتجنب اي تضارب في المهام بين الجهات الحكومية والمنظمات الاهلية وفقا للقانون.

كما اكد علي اهمية اقامة تعاون وثيق مع قسم الاثار في جامعة عدن.

شارك في الاجتماع رئيس قسم الآثار بجامعة عدن حامد عبد القادر بافقية والدكتورة هيفا مكاوي.

المصدر: سبأ