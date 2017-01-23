ولد الشيخ يصل صنعاء استكمالا لجولاته «المكوكية»

2017-01-23م الساعة 01:49

التغيير- صنعاء:

يستكمل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رحلاته التي يفضل تسميتها بـ"المكوكية"، لحض الأطراف اليمنية على الجلوس حول طاولة واحدة لاستئناف المفاوضات في البلاد التي تشهد حربا عنيفة منذ استيلاء الميليشيات عليها في أواخر العام 2014.

وقالت مصادر في مطار صنعاء إن المبعوث الأممي وصل إلى العاصمة اليمنية اليوم (الأحد)، للقاء ممثلين عن طرفي الانقلاب (الحوثي وصالح).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المصدر، قوله إن ولد الشيخ وصل صنعاء قادما من مطار جيبوتي، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والتقى ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن الاثنين الماضي، وبحث معه مسألة عقد جولة جديدة من المفاوضات ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

ووصفت الحكومة اليمنية زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بـ"القيّمة والإيجابية"، وقالت في بيان إنها "بحثت عودة عمل لجنة التهدئة في العاصمة الاردنية عمان"، وذلك في تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي لمجلس الوزراء اليمني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي.

ونوه المجلس بمساعي الامم المتحدة ومبعوثها الاممي إلى اليمن من اجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الاساسية وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار 2216.

وأجرى المبعوث الأممي جملة لقاءات منذ عودته الأخيرة إلى المنطقة، تحديدا في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، إذ التقى السفراء الخليجيين في اجتماع عقد بمقر أمانة مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، ثم سافر إلى قطر وعقد لقاء مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، ثم عاد إلى الرياض والتقى قبل يومين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وإبان وجوده في قطر، أدلى ولد الشيخ بتصريحات لقناة الجزيرة، قال فيها إنه "سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية، وأكد على ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب"، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي الدخول في نقاش المبادرة المكونة من شق سياسي وآخر أمني.

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