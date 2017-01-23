الرئيس هادي يهنئ القوات المسلحة وأبناء الشعب بانتصارات المخأ

2017-01-23م الساعة 18:10

التغيير – تعز:

هنأ فخامة الرئيس القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وكافة الشرفاء من ابناء الشعب اليمني بالانتصارات الساحقة التي حققها ابطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي في ميناء ومديرية المخاء مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيا الموت والدمار.

وأشاد فخامة الرئيس بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الذي كان له الاسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على ارض الواقع.

وترحم رئيس الجمهورية عن الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن اليمن الاتحادي الجديد..متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل

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