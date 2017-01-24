السفير مارم يشيد بدور مصر في دعم الشرعية اليمنية

2017-01-24م الساعة 22:06

التغيير – القاهرة:

أشاد سفيرنا في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الشرعية اليمنية وانهاء الانقلاب الحوثي وعبر مارم عن تقدير بلادنا وشعبنا لتلك الجهود ، جاء ذلك في برقيتي شكر للقيادة المصرية وأخرى للتهنئة بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير ...

نص البرقية ...

ببالغ التقدير وعميق الامتنان استقبلت الجمهورية اليمنيه قيادة وحكومة وشعبا القرار الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى في جمهورية مصر العربية الشقيقه بتمديد فترة مشاركتها في قوات التحالف العربي لدعم ومؤازرة الشرعية الدستوريه بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتصدي للمشروع الانقلابي الذي تدعمه وتقف وراءه ايران التي تعمل جاهدة على الأضرار بالامن القومي العربي وبسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتعريضهما للخطر.

ان هذه المواقف المشرفه والأصيلة لجمهورية مصر العربية الشقيقه بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو اليمن وما تمر به من مرحلة فارقه ليست بالغريبه خاصة اذاعرفنا ان العلاقات اليمنية المصريه علاقات تاريخية متميزة وذات خصوصية لايقاس عليها لانها تعمدت بالدماء الزكيه وتحصنت بحقائق الجغرافيا والتاريخ عبر كل العصور ومن هنا يأتي تقديراليمن واليمنيين بقيادة فخامة الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي لمواقف مصر العروبه وإشادته العالية والدائمة بها في مختلف المناسبات.

تحية يمنية خالصه لمصر الشقيقه قلب العروبه النابض وقائدها الهمام وشعبها العظيم مع اصدق التهاني والتبريكات القلبيه بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي استشرفت مصر بها ومن خلالها مستقبلا مشرقا تنعم فيه بالحرية والكرامه وتستأنف فيه دورها القيادي المأمول للدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربيه ودحر كل التحديات والمؤامرات التي تحاول النيل من أمنها القومي واستقرار وتقدم أوطانها وشعوبها .