رئيس جامعة الحديدة يكشف عن أقل تعرفة للخدمات الطبية بمستشفي العلفي الجامعي

2017-01-24م الساعة 15:40

التغيير – الحديدة:

أطلق معالي الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مستشفي العلفي الجامعي، قائمة التخفيض للرسوم الخدمات الطبية التى يقدمها المستشفي للمواطنين، حاليآ، وعن ما كان معمول بة سابقا.

وتأتي إطلاق تخفيضات الرسوم، والتى تشمل جميع الخدمات الطبية، التى يقدمها المستشفي، والتى أقراها رئيس الجامعة، أ.د أحمد دغار.كون مستشفي العلفي الجامعي مستشفي حكومي وجد لخدمة الفقراء والمستضعفين بالدرجة الأولي.

وشملت التخفيضات في الرسوم للخدمات الطبية، داخل مستشفي العلفي الجامعي، والتى تعد الأقل بين جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما تم توضيحة في قائمة الأسعار الطبية، والمقارنة بين أسعار المستشفيات الحكومية، وبين أسعار مستشفي العلفي قبل تحويلة إلى الجامعة، وبعد إنظمامة للجامعة، سوف نجد حجم الفوارق بين التسعيرات الطبية.

وهذة الأسعار المخفضة، التى أعلن عنها رئيس جامعة الحديدة، رئيس مجلس إدارة المستشفي، تصب في المقام الأول لصالح المواطنين، من الفقراء والمستضعفين، وخصوصآ أبناء تهامة.

الجدير بالذكر، بأن قائمة الأسعار المخفضة، للخدمات الطبية، لا تحمل أي أرباح مالية، تعود للمستشفي كونها هى الأقل تعرفة طبية، بين الساحة الطبية بالجمهورية

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