"فجر الامل" تسير قافلة إغاثية لنازحي منطقة الحناية والكدحة والوازعية

2017-01-25م الساعة 17:29

التغيير – تعز:

بالتزامن مع انتصارات الجيش التي حققها في جميع الجبهات بتعز سيرت اليوم موسسة فجر الامل الخيرية قافلة إغاثية مكونة من سلل غذائية وتمور وبطانيات واستهدافت نازحي منطقة الحناية والكدحة بالقرب من الوازعية بريف تعز

وقال القائمون علي الموسسة ان القافلة بدعم من فاعلي خير بالمملكة العربية السعودية بالرياض وباشراف اللجنة العليا للإغاثة

و ان االقافلة سيستفيد منها مايقارب 10000شخص في اكثرمن منطقة من النازحيبن بريف تعز

الي ذلك توجه الشيخ هزاع السامعي عضو مجلس امناء المؤسسة بالشكر الجزيل لفاعلة الخير من رياض الخيرومملكة العطاء وللمملكة العربية السعودية ملكآ وحكومة وشعبآ..

واكد بأن المعونات ستتواصل بإذن الله لتخفيف الضررعن ابناءمحافظة تعز والذين يعانون ظروفآ إنسانية صعبة بفعل الحرب والحصار موكدا ان القافلة جاءت بالتزامن مع انتصارات الجبش والمقاومة في عدد من الجبهات

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