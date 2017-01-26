تطوير برنامج الماجستير فى الجراحة العامة بتعز

2017-01-25م الساعة 23:34

التغيير - نعائم خالد:

أقيمت اليوم في محافظة تعز ورشة العمل الخاصة في البرنامج الماجستير في الجراحة العامة بجامعة تعز والتى وكيل محافظة تعز لشؤون الصحية الدكتور فارس الاثوري ورئيس جامعة تعز الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي وتمحورت الورشة على أربع أوراق في توصيف البرامج الأكاديمية في الجامعات مع الأهداف من أنشأ برنامج الماجستير في الجراحة العامة في جامعة تعز ونبذة عن برنامج الماجستير في الجراحة العامة بالإضافة مواصفات ومتطلبات طبيب الماجستير للجراحة العامة .

وأكدا وكيل المحافظة الدكتور فارس الاثوري ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي إلى التطورات الملحوظة في الاهتمام بالتحصيل العلمي للأطباء وخاصة في الماجستير الجراحي لما تطلبة الحاجة الملحة في إيجاد كادر قادر على العطاء للإنسان والإنسانية. .. منوهين إلى القفزات النوعية لجامعة تعز في تبني الماجستير لأكثر من تخصص طبي في تعز

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