الجيش يتقدم إلى منطقة المحجر في المخأ
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2017-01-25م الساعة 23:43

التغيير – صنعاء:

اقتحم الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف العربي اليوم، معسكر الدفاع الجوي وسيطر عليه بينما واصل تقدمه في منطقة المحجر شرق مدينة المخا، غرب محافظة تعز.

واكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش شنوا هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في معسكر الدفاع الجوي وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وتحريره من الميليشيا الانقلابية حيث لاذت الأخيرة بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.

وأفاد المصدر أن وحدات الجيش الوطني، واصلت زحفها نحو معاقل الميليشيا في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيا من جهة أخرى في منطقة البليلي شرق مدينة المخا.

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