"الكريمي"يوقع اتفاقية مع الحكومة بتسليم المرتبات في 10 محافظات يمنية

2017-01-26م الساعة 00:17

التغيير – صنعاء:

وقعت كلاً من وزارة المالية في الحكومة الشرعية ومصرف الكريمي للتمويل الأصغر والتحويلات في مدينة عدن - جنوب اليمن - اتفاقية تحويل وصرف المرتبات في محافظات يسيطر عليها الحوثيون .

ونصت الاتفاقية على التزام الطرف الأول وزارة المالية على توفير تسليم بيانات الموظفين في محافظات أمانة العاصمة , صنعاء , عمران , حجة , الحديدة , ذمار,المحويت,ريمة,البيضاء صعدة,.

كما شمل الشق الآخر من الاتفاق تحمل مصرف الكريمي تحويل تلك المرتبات إلى الموظفين في تلك الكشوفات وفق خدمة " راتبي " التي يمكلها المصرف .

كما التزمت وزارة المالية بتسليم مبالغ المرتبات إضافة إلى رسوم التحويلات إلى فرع الكريمي في محافظة عدن - جنوب اليمن .

و التزم الكريمي بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف لكل موظف في تلك المحافظات بإبلاغه بموعد استلامه مرتبه الذي تم تحويله .

وحددت مدة الاتفاقية بين الطرفين بأربعة أشهر من تاريخ الاتفاق لإنهاء صرف المرتبات بالكامل في تلك المحافظات ويتم توريد كافة المبالغ المتبقية إضافة إلى مرتبات الذين لم يستلموا مستحقاتهم إلى البنك المركزي في عدن .

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