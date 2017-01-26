"يمن موبايل" توزع 28 مليونا و316 ألف ريال يمني عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا

2017-01-25م الساعة 23:36

التغيير - عبدالرحمن واصل :

وزعت شركة الهاتف النقال "يمن موبايل" اليوم بصنعاء عائدات حملة دوائي الرابعة لدعم مرضى الثلاسيميا التي أطلقتها في شهر رمضان الماضي والبالغة 28 مليونا و316 ألف ريال للجمعية الثلاسيميا.

وفي - حفل توزيع العائدات - أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير على أهمية الحملة لتخفيف معاناة مرضى الثلاسيميا.

وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار المساهمة المجتمعية التي تقوم بها شركة يمن موبايل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. داعياً شركات الاتصالات إلى تقديم العون للمرضى والمستشفيات من خلال تقديم الأدوية والمستلزمات الصحية والاحتياجات الضرورية لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح إلى المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجميع خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مبينا أن الشركة عملت على تنفيذ حملة دوائي 4 لمرضى الثلاسيميا.

وأكد أن الشركة ستستمر في إطلاق حملة دوائي في شهر رمضان القادم للمرة الخامسة والتي ستخصص لمرضى الفشل الكلوي نظرا لمعاناتهم الشديدة وقال " سنكون جزء من المجتمع من خلال الاهتمام بالإنسان في إطار المسئولية المجتمعية ".

بدوره أشار رئيس جمعية الثلاسيميا الدكتور أحمد شمسان إلى أن المصابين بمرض الدم الوراثي في تزايد كل يوم حيث تسجل الجمعية كل يوم 10 حالات مصابة جديدة.. لافتاً إلى أن مرضى الثلاسيميا في عام 2000م كان عددهم نحو 53 مصاب بالمرض بأمانة العاصمة ووصل عدد المصابين حاليا بالمرض في الأمانة إلى أربعة آلاف و100 مصاب وألفين و 700 مصاب في الحديدة وفي تعز 6000 مصاب.. وأستعرض الدكتور شمسان معانات مرضى الثلاسيميا جراء انعدام الأدوية ما تسبب في زيادة معاناتهم بهذا المرض وسجلت حالات وفيات كبيرة مؤخرا.

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