انقلابيو اليمن يصادرون 3 شحنات غذائية كانت في طريقها إلى البيضاء

2017-01-26م الساعة 11:51

التغيير – صنعاء:

حمّل وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن مصادرة 3 شاحنات إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

واتهم الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «الميليشيات الانقلابية بمصادرة 3 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء ومخصصة لمديرية ذي ناعم». وطالب «برنامج الغذاء العالمي بتحديد موقف واضح من التصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات باحتجاز ومصادرة القوافل والشاحنات الغذائية المخصصة للمتضررين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها»، وكذا «المنظمات الدولية وخاصة التابعة للأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات لوقف مثل هذه الأعمال».

وأكد الوزير فتح أن هذه الميليشيات الانقلابية «بهذه التصرفات اللا أخلاقية، تزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتزيد من نسبة المجاعة وتفشي الأمراض». مطالبا بسرعة الإفراج عن المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتشهد جبهة نهم، شرق صنعاء، مواجهات عنيفة ومستمرة بين ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والجيش اليمني، في ظل تقدم قوات الجيش والسيطرة على مواقع مهمة واستراتيجية، بإسناد طيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر العسكرية «سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات وهروب آخرين خلال تصدي قوات الجيش لهجوم شنته الميليشيات الانقلابية على مواقعها في جبل دوه الاستراتيجي في نهم».

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