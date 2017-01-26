النعمان :المخلوع يوظف المليارات في تأجيج الصراع

2017-01-26م الساعة 15:06

التغيير – صنعاء:

اتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، المخلوع علي صالح ونجليه بالوقوف وراء الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية في اليمن من خلال دعمها بالمال والسلاح.

ولفت النعمان في تصريحات إلى «عكاظ»، إلى أن تقرير لجنة العقوبات الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2216، كشف أن نجلي المخلوع «أحمد وخالد» مارسا أنشطة غسل الأموال وتحويلها إلى بنوك في خمس دول مختلفة، ما يعد مؤشرا على دور المخلوع في تأجيج الصراع، خصوصا بعد وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود مع الانقلابيين.

وأكد أن ممارسات صالح تعيق العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، متهما نجليه بالتنسيق مع إيران لتهريب السلاح إلى الانقلابيين عبر نقاط مختلفة. وقدر النعمان ثروة المخلوع علي صالح بأنها تراوح بين 40 و60 مليار دولار، وزعها على عدة بنوك في العالم على مدار الـ 30 عاما الماضية.

وكانت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتابعة لمجلس الأمن الدولي، كشفت أمس الأول عن أدلة تثبت تورط نجل المخلوع خالد علي عبدالله صالح في عملية غسل أموال وإدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد، وبيّنت اللجنة أن خالد أدار 84 مليون دولار في عمليات غسل خلال ثلاثة أسابيع عام 2014.

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