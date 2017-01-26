قيادة وزارة الاعلام تناقش أوضاع مؤسسة باكثير للطباعة والنشر

2017-01-26م الساعة 16:40

التغيير – عدن:

ناقش وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم بعدن مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للطباعة والنشر، رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر عبد العزيز جابر، وضع المؤسسة على خلفية الدمار والنهب الذي تعرضت له إبان سيطرت تنظيم القاعدة الإرهابي على ساحل محافظة حضرموت، قبل أن تدحره قوات الجيش الوطني بالتعاون بمساندة من دول التحالف العربي.

وعبر الوزير عن اسفه الشديد لما تعرضت له المؤسسات على أيدي جماعات ظلامية إبان الانقلاب على الشرعية.

وقدم رئيس المؤسسة شرح عن أوضاعها والخطط المستقبلية لإعادة إصدار الصحيفة.

ووجه وزير الإعلام بسرعة إعادة تفعيل الموقع الإليكتروني لصحيفة " 30 نوفمبر " وذلك في الطريق إلى إعادة تأهيل المؤسسة وإصدار الصحيفة.

ووعد بتذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالمشكلات التي تواجهها المؤسسة، وفي مقدمتها إعادة ترميم المبنى القديم للمؤسسة وحل المشاكل المالية لمنتسبيها.

وأكد الارياني ان فخامة رئيس الجمهورية ومعه كل الخيرين ماضً في استعادة الدولة وبسط سيطرتها في كل ارجاء الوطن .. مؤكدا اهتمام القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ، بحل القضايا المتعلقة بحضرموت وغيرها من المحافظات، في إطار استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسسات التي تعرضت للتخريب والتدمير سواء على يد الميليشيات الانقلابية أو الجماعات الإرهابية.

حضر اللقاء نائب وزير الإعلام حسين باسليم، ووكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة عرفات مدابش.

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