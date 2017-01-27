الحكومة تعلن تحويل مستحقات الطلاب الدارسين في 10 دول عربية واجنبية

2017-01-27م الساعة 14:36

التغيير – صنعاء:

اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، عن استكمال تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في عدد من الدول العربية والاجنبية، وصدرت توجيهات من رئيس الوزراء الذي يتابع الموضوع شخصيا وبصفة مستمرة للسفارات والملحقيات الثقافية والمالية لليمن في تلك الدول بسرعة صرفها للطلاب دون تأخير.

وأكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي اليمني، انجزوا جميع اجراءات تحويل مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج للربع الرابع من العام 2016م، ومن تم تنزيلهم من الربع الثالث لذات العام بعد المراجعة والتدقيق.

وأوضح ان اجمالي المبلغ الذي تم تحويله يتجاوز ثلاثة ملايين دولار، للطلاب اليمنيين الدراسين في الهند، الجزائر، السودان، المغرب، الصين، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، باكستان، تركيا وجمهورية المجر.

وأشار بادي الى ان الحكومة تتعامل مع مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج بمسؤولية وتدرك تماما اهمية استقرار اوضاعهم من اجل تحقيق التفوق العلمي المنشود لخدمة وطنهم مستقبلا، كما انها على ثقة بتفهمهم لطبيعة الظروف الاستثنائية والارباكات التي تسببت بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حتى في التلاعب بكشوفات المبتعثين بالاضافة والتنزيل بطريقة تعسفية، وهو ما تعمل الجهات الحكومية المعنية على معالجته.

وأكد ان احتجاجات الطلاب حق مشروع لكن لا ينبغي للصعوبات التي نعمل بكل جهد لتجاوزها، ان تؤثر على تحصيلهم العلمي والمعرفي وليكونوا على ثقة ان انتظام مستحقاتهم وتوفير كل ما يلزم لاستكمال مسيرتهم العلمية هي محل اهتمام واولوية قصوى من قبل رئيس الحكومة والوزارات والاجهزة المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ان تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في باقي الدول الاخرى يجري استكماله حاليا وسيتم انجاز ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.. مجددا التأكيد على أن الطلاب اليمنيين سيظلون محل رعاية واهتمام الحكومة وستبذل أقصى جهودها لخدمتهم ورعايتهم وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة، باعتبارهم مستقبل الوطن المعول عليهم الاسهام الفاعل في تحقيق النهضة التنموية المنشودة.

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