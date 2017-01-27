القيادي في الثورة الحكيمي يطالب من أمين عام الناصري توضيح ملابسات الاتفاق المبرم مع ابو العباس ..

2017-01-27م الساعة 14:38

التغيير – صنعاء:

طالب القيادي يالثورة الشبابية باسم الحكيمي من امين عام الناصري عبدالله نعمان اصدار بيان يوضح ملابسات الاتفاق الذي اشرف عليه في مشكلة الخلافات الاخيرة بتعز ..

وقال الحكيمي في منشور على صفحته فيس بوك " كنت قد أدنت الاتفاق الذي وقعه الاستاذ الفاضل عبدالله نعمان المكلف من الرئيس هادي لمعالجة فتنة ابو العباس وغزوان في تعز والذي أعاد للأذهان اعمال اللجان الرئاسية المشكلة إبان أزمتي دماج وعمران وكيف انها كانت من الأدوات المستخدمة للتغطية على مشروع تمدد الحوثيين.

واضاف "اليوم وبعد ان تم تشكيل لجنة جديدة في ظل حديث جانبي غير معلن عن اعتذار عن إكمال الاستاذ عبدالله نعمان عن مهمته الرئاسية فإننا سنقدر له دوره الوطني وهي يرأس واحدا من اهم واقدم الاحزاب اليمنية الوحدوي الناصري الذي لعب ادوارا نضالية معلومة ولا ينكرها احد وفِي مراحل مختلفة.

وتابع معتقدا ان الاستاذ عبدالله نعمان وهو ابن هذا الفكر القومي الرائد لن يكون بفكره ودوره الا امتداد للحركة الناصرية الملهمة لكننا لا زلنا بحاجة الى توضيحات منه تكشف ملابسات ذلك الاتفاق والتقديرات التي نتج عنها والعوامل التي ضغطت لإخراجه بتلك الطريقة.

واشار إلى أنه من المفترض ايضا ان يصدر بيانا عن الاستاذ لتوضيح معطيات اعتذاره عن إكمال المهمة.

واختتم " نحن نثق ان الوحدوي الناصري بتاريخه ونضاله لا يمكن ان يشرعن لسلطة المليشيات على اي منطقة يمنية وقد كان له موقف سياسي واضح وبارز في رفض شرعنة اجتياح الحوثيين لصنعاء والتوضيحات المطلوبة مهمة لإزالة اي لَبْس يسيء لشخصية الأمين العام للوحدوي او يسجل على الحزب...

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