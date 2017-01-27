اكد ان كل التعيينات المخالفة للقانون " في حكم العدم "

مصدر في مكتب محافظ تعز ينفي تعيين مدير لمديرية المخاء

2017-01-27م الساعة 14:14

التغيير – تعز:

أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ محافظة تعز أن جهود تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة مستمرة من قبل الاخ محافظ المحافظة

ونفى المصدر تعيين مدير لمديرية المخاء ، مؤكدا بطلان جميع القرارات والتعيينات المخالفة للقانون والصادرة عن جهات غير مخولة بإصدار القرارات واجراء التعيينات معتبرا إياها في حكم العدم .

وأوضح المصدر أنه لا معنى لكل الاجراءات العبثية التي تمارسها بعض الجهات ، وان كل من ارتكبوا ويرتكبون مخالفات بحق القانون سيتحملون كامل المسؤولية عن سلوكهم وتصرفاتهم .

وشدد المصدر على أهمية ان تكون وسائل الاعلام والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عند مستوى الوعي داعيا الى تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الاخبار واستقاء جميع المعلومات من مصادرها الرسمية .

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