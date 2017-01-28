تعز :مبادرة شباب إعادة الأمل الصحيه التنموية تختتم برنامجها التدريبي

2017-01-28م الساعة 11:10

التغيير- بشرى الحميدي :

اختتمت مبادرة شباب إعادة الأمل الصحية التنموية مساء الخميس2017/1/26م -صبر الموادم -تعز

برنامجها التدريبي النوعي المتخصص في تطوير الإمهات اللاتي يقمن بدور المعلمات في البيوت .

البرنامج الذي أستمر إسبوعاً كاملاً شمل مناطق عدة قدمت خلاله مفاهيم ومهارات ونصائح علمية وعملية حول إستراتيجية المذاكرة بطريقة صحيحة والتغلب على الوقت والجهد المفقود في عملية التعليم.

وأشار مدرب البرنامج زيد الحميدي الى أن بناء الأجيال ليست بالعملية السهلة اذا ان هناك طرق لذلك تحتاج فقط للكثير من الصبر والجهد حتى يكون متميزا ويحصل على نتائج مرضية في المدرسه .

مؤكدا على أن الهدف من البرنامج هو إكتساب مهارات جديدة في كيفية المذاكرة مع الأولاد بطريقة صحيحة وتحديد الأولويات للنشاطات التعليمية اليومية .

كما أكد مدير مبادرة شباب إعادة الأمل معاذ الدهبلي أن البرنامج يأتي كخطوة أولية لتنفيذ العديد من البرامج والذي يعكف عليها المتلقي في الوقت الحالي .

الجدير بالذكر أن مبادرة شباب إعادة الأمل مبادره متخصصه في المجال الصحي وكذلك التنموي وتنفذ العديد من البرامج لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

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