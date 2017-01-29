قرارات جمهورية بتعيين نائب لوزير النفط والمعادن ورئيس لمجلس ادارة البنك الاهلي ونائبا له
قبل 1 ساعة, 26 دقيقة

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2017-01-28م الساعة 23:34

التغيير – صنعاء:

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي نائبا لوزير النفط والمعادن.

وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

كما صدر القرار الجمهوري رقم ( 12 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني.

وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين سامي عبدالحميد مكاوي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني .

فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

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