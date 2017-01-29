معارك عنيفة اندلعت مع المسلحين وإسقاط مروحيتي أباتشي

مقتل 3 قادة بـ«القاعدة» بإنزال أميركي في البيضاء اليمنية

2017-01-29م الساعة 19:39

التغيير – صنعاء:

أكد مسؤول أميركي، اليوم (الأحد)، لشبكة الاعلام الأميركية (سي ان ان)، مقتل 3 قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي التنظيم، بعملية عسكرية أميركية نفذت في وقت مبكر من اليوم.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل أحد جنودها خلال العملية، كما أُسقطت مروحيتا "أباتشي" أميركية أثناء العملية التي استهدفت كبار عناصر تنظيم القاعدة، وفقا لثلاثة مسؤولين يمنيين. استهدفت منطقة في محافظة البيضاء شمال اليمن، كانت العمود الفقري لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ عشر سنوات تقريباً.

وقالت الشبكة، انه تم إنقاذ طياري المروحيتين، نقلا عن السلطات المحلية، قبل أن تدمرهما صواريخ أميركية، حسبما أضاف اثنان من المسؤولين اليمنيين.

ويقول مسؤولون يمنيون إن بين الذين قتلوا في الغارة: عبد الرؤوف الذهب، زعيم خلية القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وشقيقه سلطان الذهب، ويوسف الجوفي، وذلك في تصريح الصحفي حكيم المسماري لـ (سي ان ان).

كما أعلن احد افراد اليمني انور العولقي، الذي قتل في غارة اميركية في العام 2011، ان ابنة العولقي قتلت في الهجوم ، مضيفا ان "نورة، ابنة انور العولقي والبالغة من العمر ثمانية اعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها"، حسب قوله.

وانور العولقي، احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة، قتل في غارة اميركية نهاية سبتمبر(ايلول) 2011 بين منطقتي مأرب والجوف الواقعتين شرق وشمال العاصمة صنعاء. وبعد نحو اسبوعين، قتل عبد الرحمن العولقي، احد ابناء الامام المتشدد، في غارات في قرية عزان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

من جهته، اشار تيم ليستر المتخصص في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إلى أن الولايات المتحدة كانت تلاحق عائلة الذهب منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، وان هذه العملية تأتي في أعقاب تزايد الضربات الجوية ضد "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية في الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤول في محافظة البيضاء، إن العملية العسكرية الأميركية بدأت بسلسة من 11 غارة لطائرات دون طيار استهدفت محافظة البيضاء في وقت مبكر من اليوم. وفي أعقاب هجمات الطائرات بدون طيار، تم إنزال عشرات من قوات المارينز من مروحيات أباتشي، داهموا حي يكلا. وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة لنحو 30 دقيقة، استخدم المسلحون خلالها المدفعية الثقيلة.

من جانب آخر، قال سكان ومسؤولون محليون لوكالة أنباء "رويترز" إن قوات خاصة على متن طائرات هليكوبتر شنوا غارة في جنوب اليمن فجر اليوم الأحد أسفرت عن سقوط نحو 30 قتيلا بينهم من يشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم القاعدة.

واعترف تنظيم القاعدة نفسه بأن الهجوم نفذته الولايات المتحدة، حسب "رويترز".

وهذه أول عملية برية عسكرية أميركية في اليمن من نوعها منذ تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وفي رسالة على حسابها الرسمي على "تليغرام" نعى تنظيم القاعدة الذهب ومتشددين آخرين قتلوا في الهجوم دون أن يحدد عدد القتلى من أعضائه.

وقال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه "بدأت العملية في الفجر حينما قصفت طائرة بدون طيار منزل عبد الرؤوف الذهب ثم حلقت طائرات هليكوبتر وأنزلت مظليين في منزله وقتلت كل من كانوا بالداخل"، وأضاف "ثم فتح مسلحون النار على الجنود الأميركيين الذي غادروا المنطقة وقصفت الطائرات الهليكوبتر المسلحين وعددا من المنازل مما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى". فيما أكد ضابط أمن يمني ومسؤول محلي سقوط هذا العدد من القتلى.

وقال فهد وهو أحد السكان طلب أن يذكر اسمه الأول فقط إن عدة جثث لا تزال تحت الأنقاض وأن منازل ومسجدا تعرضت لأضرار بسبب الهجوم.

وحاولت قوات خاصة أميركية إنقاذ رهينة أميركي وآخر من جنوب أفريقيا احتجزهما تنظيم القاعدة في جزء آخر من البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2014 لكن الرهينتين قتلا في تبادل إطلاق النار الذي اندلع بعد ذلك.

ونفذت الولايات المتحدة عشرات من الضربات بطائرات بدون طيار خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبر أخطر فروع التنظيم العالمي.

الشرق الاوسط