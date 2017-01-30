الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة في مقبنة ويقطع طريق إمداد الميليشيات بين المخا والخوخة

2017-01-30م الساعة 11:26

التغيير – تعز:

أعلنت قيادة محور تعز أن قوات الجيش اليمني، المسنودة من طيران التحالف العربي، تمكنت من «قطع الطريق الواصل من اتجاه الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة، غرب اليمن، إلى شمال مدينة المخا الساحلية التابعة لتعز»، علاوة إلى مواصلة «تمشيطها للأحياء من جيوب وعناصر الميليشيات الانقلابية التي ما زالت في بعض المباني، حيث تعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعتها الميليشيا بالمدينة».

ويأتي ذلك بعد مواجهات عنيفة شهدتها قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في ظل تقدم قوات الجيش وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، إضافة إلى عملة إنزال جوي قامت بها قوات التحالف في مدينة المخا، حيث يرجح إنشاء غرفة عمليات تتولى عملية تطهير الساحل الغربي بشكل كامل وتحرير الشريط الساحلي اليمني.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط» فإن قطع الطريق الواصل من اتجاه طريق الخوخة الساحلية باتجاه مدينة المخا جعل «المداخل الشرقية والشمالية لمدينة المخا تحت سيطرة الجيش اليمني، في الوقت الذي تواصل قوات الجيش تمشيط الأحياء السكنية والمباني التي تتمركز بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».

وأضافت أن «الميليشيات الانقلابية جعلت من المدنيين دروعًا بشرية بسبب اختبائهم في مبانيهم ومنازلهم؛ ما يؤخر من عملية التطهير بشكل كامل، إضافة إلى الألغام الكبيرة التي زرعتها في الطرقات الرئيسية والتي تعمل الفرق على نزعها، ويساعد في ذلك التقدم الإسناد الجوي من طيران التحالف لقوات الجيش اليمني»، كما تقوم أيضًا «بزراعة ألغام كثيرة في جميع المناطق والجبهات في المدينة والريف والشريط الساحلي التي لا تزال توجد مجاميع صغيرة منها، لتعيق بذلك تقدم قوات الجيش».

وأكدت المصادر ذاتها تحقيق قوات الجيش اليمني لتقدم جديد في جبهة مقبنة، غرب المدينة، وتمكنوا من تطهير «جبل المُريِكِبْ وجبل المَرَايِغْ في الطوير».

ومن جانبها، تواصل طائرات الأباتشي وطيران التحالف العربي إسنادها الجوي لقوات الجيش اليمني في المخا وخيط معسكر خالد، غرب تعز، حيث شنت - بحسب ما أفاد به شهود محليون - سلسلة غارات على مواقع وأهداف عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الشريط الساحلي الرابط بين الخوخة والمخا، ومواقع وتجمعات عسكرية في معسكر خالد وجبل النار في المخا الساحلية.

وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة بمختلف الأسلحة من مواقع تمركزها في أطراف المدينة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وتحت غطاء ناري كثيف من قبل قوات الجيش اليمني، تمكنت من إحباط هجوم مباغت لميليشيات الحوثي وصالح على مواقعها في الصباحية وأكمة اعلأ في جبهة الضباب، غرب المدينة، في محاولة مستميتة من قبل الميليشيات الانقلابية لاستعادة تلك المواقع.

إلى ذلك، تتواصل المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في جبهات الصلو وحيفان الريفية، جنوب المدينة، ويرافقها قصف من قبل الميليشيات على قرى الصيار الصعيد في مديرية الصلو، وبشكل أعنف من مواقع تمركزها في شرف الصلو.

وفي جبهة الجوف، تمكنت قوات الجيش في جبهة «وقز» من إفشال محاولات تسلل قامت بها الميليشيات الانقلابية وتكبدت فيها هذه الأخيرة الخسائر البشرية، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل المصابين وتفر من أمام قوات الجيش اليمني، كما شن طيران التحالف هجومًا على تجمعات للميليشيات الانقلابية في مزرعة الورش ومواقع وتجمعات للانقلابيين في وادي الحيال في المتون بالجوف.

وفي جبهة صرواح بمأرب، يواصل طيران التحالف العربي تحليقه المستمر واستهدافه لمواقع وأهداف وتجمعات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح، وبما فيها استهداف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات الانقلابية في حباب بصرواح كانت في طريقها لتعزيز جبهة ميليشيات الحوثي وصالح في صرواح.

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