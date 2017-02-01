الأسرة المميزة تختتم مشروعها "وتستمر الحياة"

2017-02-01م الساعة 12:59

التغيير – عمرالصراري:

اختتمت منظمة الاسرة المميزة وبدعم مجموعه من تجار الدواجن وتسهيل من شركة فرانس ليه اختتمت بأمانة العاصمة صباح الاحد المرحلة الثالثة و الأخيرة من قافلة وتستمر الحياة لمساعدة النازحين والأسر المحتاجةبصنعاء.

واستهدف المشروع خلال مراحلة الاولى والثانية والثالثة ألف اسرة نازحة ومحتاجة بالحديدة وامانه العاصمة صنعاء

حيث استهدف المشروع بمرحلته الثالثة 100 اسرة معسرة ونازحة وكما استهدف 60 اسرة بمرحلته الثانية . و840 أسرة في مرحلته الأولى والتي كانت في محافظة الحديدة

واشاد محمد الداهية رئيس منظمة الاسرة المميزة بجهود فاعلي الخير وكل من ساهم بدعم هذه الثلاث الحملات من اجل مساعدة النازحين والاسر المحتاجة بامانه العاصمة لافتا الى التعاون الكبير من قبل شركة فرانس ليه مع منظمة الأسرة المميزة .

واوضح الداهية ان المنظمة بذلت قصار جهدها من اجل انجاح مشروع وتستمر الحياة والذي يخفف من معانات الاسرة النازحة وغيرها من الاسر المحتاجة والذين هم تحت خط الفقر .

واشار الداهية الى ان المنظمة قدمت للاسر المعدمة في المرحلة الثالثة سلات غذائية عبارة عن نص كيس قمح و سمن وحليب للاطفال وصابون ورز وشربة شوفان.

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