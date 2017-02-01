قال ن العملية تهدف لارباك مسار الكفاح الوطني

محافظ تعز يدين محاولة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع

2017-02-01م الساعة 13:00

التغيير – تعز:

قال محافظ محافظة تعز علي المعمري أن محاولة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي " تكشف الوجه القبيح للانقلابيين " .

واستنكر محافظ المحافظة محاولة الاغتيال الاثمة التي تعرض لها القائد الحمادي واصفا العملية " بالغادرة والهادفة الى إرباك مسار الكفاح الوطني ، والتشويش على الانتصارات الكبيرة التي يحرزها ابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال بتعز " .

وأكد المعمري أن تعز في طريقها للانتصار على مشاريع الموت والغدر والاغتيالات ، داعيا قادة وأفراد الجيش الوطني وجميع أبناء المحافظة الى اليقظة والتصدي لمخططات الانقلابيين الهادفة لزعزعة الامن والاستقرار والنيل من مكتسبات المقاومة بعد عجزهم عن اخضاع المحافظة لسيطرتهم واندحارهم من معظم جبهات القتال فيها .

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