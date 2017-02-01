وزير الثقافة يبحث مع وكالة التعاون التركية تأهيل متحف عدن

2017-02-01م الساعة 16:26

التغيير – عدن:

اتفقت وزارة الثقافة، ووكالة التعاون التركية على اعداد تقرير بأهم المشاريع ذات الاولوية لإعادة التأهيل وارسال فريق من المختصين في الاثار لزيارة تركيا للاطلاع والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الثقافة مروان دماج بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد الوكالة التركية برئاسة منسقها في اليمن عبدالله ساري.

ونوه وزير الثقافة بمتانة العلاقة الاخوية بين اليمن وتركيا وخاصة في مجال الثقافة والتراث التاريخي لكلى البلدين الشقيقين والتي لازالت المعالم التاريخية للدولة العثمانية شاهدة للعيان كقلعة العثمانين في جبل حديد بمدينة عدن او المساجد والحصون والقلاع في عموم المحافظات ومنها العاصمة صنعاء.

واستعرض ما تعرضت له الاماكن التاريخية من دمار وخاصة بمدينة عدن بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون ومنها مبنى المتحف الوطني وغيرها .. معبرا عن تطلع اليمن في ان تسهم تركيا في اعادة ترميم وتأهيل المتحف الوطني بعدن وعملية تخزين وحفظ القطع الاثرية و تأهيل الكثير من الحصون والقلاع التاريخية كقلعة صيرة وقصر السلطان وايضا اعادة ترميم وتأهيل متحف ابين والمعالم.

من جانبه اكد منسق وكالة التعاون التركية استعداده لنقل الاحتياجات التي يمكن ان تساهم الوكالة في تقديمها لإعادة تأهيل المباني الاثرية وحفظ الاثار وتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية .

حضر اللقاء مستشار وزارة الادارة المحلية جمال بلفقيه ومنسق اللجنة العليا للإغاثة ومدراء مكاتب الثقافة في عدد من المحافظات.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet