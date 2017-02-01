المخلافي : دعم إيران للانقلابيين شجعهم على التعنت ورفض السلام

2017-02-01م الساعة 17:17

التغيير – صنعاء:

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي " ان التدخل الإيراني في اليمن ساهم في دعم وتشجيع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على التعنت ورفض قرارات مجلس الامن، وعدم الانصياع لمتطلبات السلام ".

واضاف المخلافي في كلمة اليمن في الدورة الرابعة للمنتدى العربي- الروسي، التي اختتمت اعمالها اليوم في العاصمة الإماراتية ابوظبي، ان جهود الحكومة اليمنية مستمرة، لإنهاء المعاناة المريرة لليمنيين وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي تفرضه الميليشيا الانقلابية في المدن المحاصرة.

وأوضح أن الانقلابيين في ممارستهم يتحدون جهود المجتمع الدولي الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيا عبر استئناف العملية السياسية، وفقا للقواعد والأسس المتفق عليها.

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان الحكومة تجدد استعدادها لدعم الجهود العربية والدولية الرامية لوضع حد لمعاناة اليمنيين ، والعمل على كل ما من شأنه ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن واستمرار دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى السلام المنشود.

وعبر عن التطلع إلى دور روسي فاعل للضغط على القوى الانقلابية، والزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وحول جهود الحكومة في محاربة الإرهاب، أكد المخلافي استمرار مكافحة الإرهاب، باعتباره يشكل تهديدا خطيرا ليس لليمن فحسب بل والمنطقة والعالم.. مؤكدا على ضرورة تنسيق التعاون العربي - الروسي لمكافحته.

وجدد وقوف اليمن مع الامارات في استعادة جزرها الثلاث طنب الكبرى وطني الصغرى وابو موسى، ودعا إيران للكف عن التدخل في شؤون المنطقة والاحتكام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث.

سبأ

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