الجيش يخوض معارك عنيفة في جبهة حرض ميدي ومصرع وجرح 37 حوثياً بينهم قائد ميداني

2017-02-01م الساعة 18:02

التغيير – صنعاء:

قتل وأصيب 37 مسلحاً من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في غارات للتحالف العربي ومعارك مع الجيش الوطني، لليوم الثالث على التوالي، بجبتهي حرض وميدي بمحافظة حجة على الحدود اليمنية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان له نشرها على صفحته الرسمية على الفيس بوك، "إن المعارك تتواصل لليوم الثالث على التوالي في عدة محاور بجبهتي حرض وميدي الحدوديتين للمملكة العربية السعودية، بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع من جهة آخرى.

وأشار إلى أن المواجهات رافقها غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، وقصف مدفعي عنيف على مواقع المليشيا في كل من جبهتي حرض وميدي .

ولفت إلى المعارك والغارات، أسفرت عن مقتل وإصابة ٣٧ عنصراً من الانقلابيين بينهم قائد ميداني كبير .

وذكر أن معدات عسكرية تم تدميرها بينها عربتين بي إم بي وثلاثة أطقم عسكرية، بالإضافة إلى تدمير مدفع بي 10 وآخر 130 و 155.

وبين أن ستة من قوات المنطقة العسكرية الخامسة، استشهدوا في تلك الاشتباكات فيما جرح أربعة آخرين.

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