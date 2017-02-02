فتح يدين احتجاز المليشيا قوافل الاغاثة ويستغرب من صمت ممثل برنامج الغذاء العالمي

2017-02-01م الساعة 23:52

التغيير – صنعاء:

استنكر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح قيام المليشيا الانقلابية باحتجاز المساعدات الاغاثية المخصصة لمديريات محافظة تعز في نقطة البرح وهي قادمة من الحديدة.

وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" ان الميليشيا قامت باحتجاز اكثر 2195 سلة غذائية مخصصة لمديرية مشرعة وحدنان منذ فترة وترفض الافراج عنها ".

واستغرب من صمت ممثل برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز وعدم ادانته لتلك الاعمال التي تقوم بها المليشيا.

وأكد وزير الإدارة المحلية أن الميليشيا الانقلابية قامت باحتجاز عدد من القوافل الغذائية في نقطة البرح وهي قادمه من الحديدة، وان برنامج الغذاء العالمي لم يبحث عن بدائل لارسال بقية القوافل من طرق اخرى.

كما طالب فتح برنامج الغذاء العالمي التصرف بحزم تجاه ما تقوم به المليشيا والافراج عن تلك المعونات الاغاثية وضمان ايصالها الى المناطق المخصصة لها.. مشيراً الى أن الوضع الانساني في تعز بات معقداً جدا وان احتجاز المعونات الاغاثية ومصادرتها يزيد من تعقيد الوضع.

ودان بشده تصرفات المليشيا الانقلابية بحق ابناء تعز المحاصرين.. مطالبا كل المنظمات بإدانة هذه الافعال والضغط على الجماعات لإيقاف تلك التصرفات.

وحمل المليشيا الانقلابية المسؤولية عن اختراقها لكل القوانين والاتفاقيات الدولية واحتجازها للمساعدات الاغاثية المخصصة للنازحين.

وأضاف فتح " ان هذه التصرفات ليست الأولى بل سبق للميليشيا وان قامت باحتجاز اكثر من 64 قافلة اغاثية في مدخل محافظة تعز، اضافة الى احتجازها للسفن المحملة بالمعونات والمواد الاغاثية في ميناء الحديدة والصليف ".. موكداً ان هذه التصرفات زادت من تردي الوضع الانساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابية.

https://telegram.me/altagheernet