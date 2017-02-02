اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تلتقي برئيس هيئة الاركان

2017-02-01م الساعة 23:53

التغيير – صنعاء:

ضمن برنامج زيارة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمحافظتي مارب والجوف وفي اطار التحقيقيات التي تجريها في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني التقت اللجنة باللواء احمد علي المقدشي رئيس هيئة الاركان في مقر اقامته بمحافظة مارب. وفي اللقاء استعرض عضوي اللجنة حسين المشدلي واشراق المقطري الدور الذي تضطلع به اللجنة في مجال التحقيق بالقضايا المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وضمانات حماية المدنين في النزاعات المسلحه.

من جانبة عبر اللواء محمد علي المقدشي عن ترحيبه بزيارة اللجنه واللقاء معها واكد على تعاون القوات المسلحه بكافة تشكيلاتها ورئاسة هيئة الاركان مع اللجنه الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان واستعدادة الكامل بتقديم كافة المعلومات التي تطلبها اللجنه في جميع القضايا التي يتم التحقيق فيها.على صعيد آخر قام فريق اللجنة صباح اليوم الاربعاء1فبراير2017 بعقد جلسة استماع لعدد من ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في العام 2011 والتي تاتي ضمن مهام اللجنة المكلفة بنظرها بموجب قرار إنشائها رقم 140لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 23 لسنة 2015 والذي حدد اختصاص اللجنة بالنظر بكافة الانتهاكات المرتكبه من كافة الاطراف منذ يناير2011 وحتى تبسط الدولة سلطتها على كافة اراضي الجمهورية.

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