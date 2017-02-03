مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص الميليشيا

2017-02-03م الساعة 23:02

التغيير – صنعاء:

اقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على السجن المركزي في صنعاء اليوم الجمعة على اطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب المبرح على نزلاء السجن المركزي الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة.

وذكر شهود عيان في محيط السجن لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عناصر الميليشيا الانقلابية اعتدت على عدد من النساء اللواتي حظرن لزيارة اقاربهن من المساجين..مشيراً الى ان احد عناصر ميليشيا الحوثي قام بمنعهن من الاقتراب من بوابة السجن وقام بدفع وصفع احد النساء، التي اتصلت على اقاربها والذين تجمعوا امام البوابة للمطالبة برد اعتبار المرأة والنساء الأخريات من العناصر المسلحة بالزي المدني.

واشار شهود العيان الى ن الامر تصاعد بعد قيام المساجين بالاحتجاج داخل عنابرهم وممن كانوا في ساحة السجن على الواقعة،فيما استخدمت عناصر الميليشيا القوة في قمعهم ، واستخدمت الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات ما اسفر عن مقتل اربعة من السجناء واصابة عشرون آخرون بجروح مختلفة.

واوضح شهود العيان ان مسلحين مدنيين قدموا الى محيط السجن عقب سماعهم اطلاق النار وقاموا باطلاق النار مع حراسة السجن وميلشيا الحوثي التي قدمت الى المكان على متن ثلاثة اطقم، وسط حالة من الفوضى وتصاعد اعمدة الدخان من داخل السجن، فيما تم قطع الشوارع المؤدية الى محيط السجن من قبل ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية.