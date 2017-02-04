هادي يترأس اجتماعاً بمستشاريه بحضور نائبه لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع الهامة على مختلف الصعد

2017-02-04م الساعة 16:19

التغيير- صنعاء:

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعاً بمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وفي الاجتماع رحب فخامة الرئيس بالجميع واضعاً صورة موجزه عن مستجدات الاوضاع الميدانية والعسكرية وخطوات استعادة الدولة والتنمية والبناء التي تقوم بها الدولة في مختلف المناطق المحرره ، فضلا عن الخطوات العملية لتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة للانقلابيين وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية والانسانية تجاه ابناء الشعب اليمني.

واكد فخامة الرئيس على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا مجتمعنا وشعبنا التي يدعمها الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي من خلال دعم الشرعية الدستورية وادانة اعمال التمرد للمليشيا الانقلابية التابعة للحوثي و صالح.

وقال رئيس الجمهورية"قضيتنا واضحة والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطواتنا باعتبارهم شركاء لليمن في خياره السلمي عبر عملية التحول منذ العام ٢٠١١ من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الاممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمع عليها كافة مكونات شعبنا اليمني".

وأكد فخامة الرئيس على أهمية تمتين وتعزيز علاقات المنظومة السياسية كاملة على قاعدة الهدف الأساسي في هذه المرحلة الرامية لاستعادة الدولة ومرجعياتها المتمثلة في المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور و القرار الاممي 2216 .

ووضع رئيس الجمهورية الجميع امام نتائج زيارته الاخيرة لدولة قطر وما ترتب عنها من نتائج ايجابية لخدمة المواطن اليمني.

كما ناقش الاجتماع عدد من الملفات والمواضيع الهامة على مختلف الصعد واتخذا ازاءاها مايلزم بما يعزز من الأداء وخلق حالة التكامل وتعزيز التفاعل المجتمعي.

حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ،وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن الزنداني.

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