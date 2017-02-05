رئيس الوزراء يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال مرحلة اعادة الاعمار بعدن

2017-02-05م الساعة 12:15

التغيير – صنعاء:

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال انجاز المرحلة الاولى من مشروع اعادة الاعمار للعاصمة المؤقتة عدن والتي تشمل اعادة بناء وترميم عدد من المباني السكنية الخاصة والحكومية وصيانة الطرق الرئيسة.

ووجه رئيس الوزراء، اثناء ترأسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة خطط اعادة الاعمار و سير العمل الجاري في المرحلة الاولى التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والطرق، بالتنسيق والتكامل في العمل بين الوزارات والجهات المعنية والسلطة المحلية واللجنة العليا لاعادة الاعمار، بما يضمن تنفيذ الخطط والمشاريع بالكفاءة والفاعلية المطلوبة..

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير الاشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، الخطط التفصيلية لمشاريع اعادة الاعمار في عدن والمحافظات المحررة، واليات الاشراف والتنسيق والتنفيذ، بما في ذلك دور الوزارات والجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية واللجنة العليا لاعادة الاعمار، في اطار منظومة عمل متكاملة تضمن الانجاز بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور بن دغر، اهمية انشاء وحدة تنفيذية مختصة باعادة الاعمار يتولى رئاستها المحافظ وذلك في عدن والمحافظات المحررة، وباشراف من الحكومة ممثلة بوزارات الاشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والمالية.. مشيرا الى ان ديوان وزارة الاشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن سيتولى تنفيذ المشاريع المركزية وفقا للسقوف المالية واللوائح المنظمة لذلك، بما فيها ترميم واعادة اعمار المباني الحكومية المتضررة في عدن.

ولفت رئيس الوزراء، الى ان العاصمة المؤقتة عدن وابنائها ستظل محل اهتمام الحكومة ورعايتها الكاملة حتى يتم معالجة ما لحق بها من دمار وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكذا جميع المحافظات الاخرى.. معربا عن تطلع الحكومة لدعم ومساعدة الاشقاء والاصدقاء من الدول والمنظمات المانحة في ملف اعادة الاعمار.

وثمن عاليا، ما ابدته دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من استعداد لتقديم الدعم السخي لاسناد جهود الحكومة في اعادة الاعمار وتطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات الاساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وقدم وزير الاشغال ومحافظ عدن تقرير عن الخطوات التي تم انجازها في اطار المرحلة الاولى من اعادة الاعمار في العاصمة المؤقتة، والخطط والمشاريع المستقبلية للمراحل القادمة.. مؤكدين ان ملف اعادة الاعمار وتحسين الخدمات الاساسية يتصدر اولويات العمل الحكومي والمحلي خلال الفترة الراهنة والقادمة في محافظة عدن.

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