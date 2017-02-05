بيان لـ رابطة الأمهات يستنكر اعتداء حراسة السجن المركزي بصنعاء على إحدى أمهات السجناء

2017-02-05م الساعة 12:15

التغيير – صنعاء:

تستنكر رابطة أمهات المختطفين بصنعاء ماتعرضت له والدة أحد نزلاء سجن الأمن المركزي بصنعاء يوم أمس، الجمعة 3 فبراير2017، من اعتداء جسدي ولطمها من قبل حراسة السجن.

إننا ندين هذه الحادثة التي مازالت تتكرر في عدد من السجون وتعرض الأمهات والزوجات للضرب والتعدي من قبل حراس السجون رغم وجود شرطة نسائية تقوم بعملية التفتيش، إلا أن الاعتداء على الأمهات أصبح ظاهرة لم تلق رادع من أي جهة حكومية أو منظمات حقوقية.

لانعلم إلى متى ستظل هذه الانتهاكات تمر مرور الكرام على مرأى ومسمع من الداعين لحقوق المرأة والعاملين على تمكينها في حين لا تسلم الأم من الإهانة والاعتداء على أبواب السجون والمعتقلات.

إننا في الرابطة ندعو المنظمات العاملة في مجال المرأة أن تدين هذه الممارسات وتقوم بواجبها تجاه هكذا اعتداءات تطال الأمهات في كل السجون، كما نناشد كل الوطنيين الشرفاء ورجال القبيلة بإنقاذ الأمهات مما يتعرضن له أمام بوابات السجون من اعتداءات متكررة وإذلال متعمد لهن وانتهاك القيم الشريفة التي عرف بها مجتمعنا القبلي والمحافظ.

صادر عن رابطة أمهات المختطفين

صنعاء .. السبت 4/فبراير/2017

#اوقفوا_التعذيب_في_اليمن

#StoptheTortureinYemen

#حرية_ولدي_أولا

#اخرجوا_عيالنا

#release_our_sons

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