مدير أمن أبين يقدم استقالته من قيادة الحزم الامني

2017-02-05م الساعة 12:17

التغيير – عدن:

قدم مدير أمن ابين العميد/ عبدالله الفضلي استقالته اليوم، من قيادة الحزام الامني بالمحافظة.

وحصل "عدن تايم" على نسخة من استقالة الفضلي من قيادة الحزام الامني بالمحافظة، والتي ارجعها الى التطورات السلبية في مسار استتباب الامن وانحرافها في اتجاهات شخصية تتعارض مع سياسية التحالف العربي ناهيك عن قناعته الشخصية حد قوله.

وثمن الفضلي الدعم الكبير الذي قدمه التحالف العربي لتحرير أبين.

وكان الفضلي يشغل منصبي ادارة الأمن العام بالمحافظة والحزام الامني، قبل ان يستقيل اليوم من الحزام، ليتفرغ لادارة الامن العام.

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